Бишкек, , 16:03 — REGNUM

В Бишкеке прошел корейско-киргизский бизнес форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (КОТРА).

По их словам, в мероприятии приняли участие представитли 36 малых и средних предприятий Южной Кореи и представители 140 компаний Кыргызстана и СНГ.

Известно, что данное мероприятие состоялось в рамках бизнес-конференции World-OKTA CIS-Europe Business Conference, а также по случаю официального визита премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.

Напомним, что в 2013 году Южная Кореи и Кыргызстан заключили базовое соглашение об оказании безвозмездной помощи, а в 2017 году — меморандум о взаимопонимании.