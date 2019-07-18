Нижний Новгород, , 15:37 — REGNUM

Ещё ряд перевозчиков уведомили администрацию Нижнего Новгорода о росте тарифов на проезд до 30 рублей при любой форме расчёта в августе текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

Так, с 1 августа вырастет стоимость проезда по маршрутам № Т-18, Т-97, Т-24, Т-46, Т-65, Т-83, Т-98, Т-87, которые осуществляютИП Саакян Г.А., ООО «Футбол», ИП Алиев М.А., ООО «АТП-1» и ООО «Рейс-НН».

С 10 августа цена проезда увеличится по маршруту №Т-76 ООО «Автоком».

С 15 августа поднимет цену билетов перевозчики ООО «Массив», ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа НН», ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. по маршрутам №Т-47 и Т-71.

В очередной раз в администрации напомнили, что тарифы на муниципальных частных маршрутах устанавливаются самим перевозчиком, органы власти не имеют полномочий их регулировать в соответствии с ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре прошлого года ряд перевозчиков уведомил администрацию об увеличении тарифа на проезд до 30 рублей на маршрутах №14, 39, 63, 79, 89 и 92. Перевозчики объяснили необходимость роста тарифа увеличением цены на дизельное топливо на 22% за год.

С февраля 2019 года в аналогичном диапазоне выросла стоимость проезда в маршрутном такси №67.

В апреле частное транспортное предприятие ООО «Мещеряков и Компания» подняло стоимость проезда до 30 рублей на маршрутах №13, 44, 88, 34, 75, 45, 59 и 81.

Кроме того, с 1 января власти города отменили маршруты №3, 20, 85, 60, 90, 113 и 138.

В июне ООО «Автолигатранс-НН» сообщило, что увеличит тариф до 30 рублей с 1 июля на маршрутах №55, 74, 82, 91,93 и 94.