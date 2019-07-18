Москва, , 15:35 — REGNUM

Правительство РФ составит перечень фруктов и ягод, на которые распространится действие льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом депутаты договорились в ходе совещания с правительством, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

«Было бы правильно при рассмотрении законопроекта во втором чтении внести поправку, которая предполагает отсылочную норму правительству с тем, чтобы правительство, исходя из наших климатических условий и возможностей формировало перечень плодов и ягод, которые производятся на территории России, которые подпадут под льготное налогообложение», — заявил Володин.

Соответствующие поправки предполагается внести ко второму чтению законопроекта о льготной ставке НДС в 10% для плодово-ягодной продукции. Госдума 18 июля приняла документ в первом чтении. Как заявил Володин, законопроект будет рассмотрен во всех трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до 26 июля.

«Понятно, что у нас некоторые, особенно тропические плоды и ягоды не произрастают. Чтобы не получилось таким образом, что мы будем эту льготу давать на ввоз импортной продукции, для этого нам необходимо скорректировать законопроект, который сегодня будет рассмотрен в первом чтении. А поправку мы внесем во втором чтении с тем, чтобы наши плоды и ягоды имели льготу по НДС. А все то, что нам приходит через импорт, уже облагалось в обычном порядке 20% НДС как и для другой продукции. В этом есть полное понимание, все договорились такой подход поддерживать», — отметил Володин.

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