Москва, , 15:18 — REGNUM

В рамках реализации проекта «Северный морской путь» ведётся совместная работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счёт средств ПАО «Новатэк».

Об этом заявил замгендиректора «Росатома», директор Дирекции СМП Вячеслав Рукша, выступая на заседании проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).

Вячеслав Рукша также сообщил, что работа по продлению ресурса действующих атомных ледоколов ведётся в графике. По его словам, существующий ледокольный флот «Росатома» будет способен работать до 2026−2027 годов.

Параллельно с этим строятся новые универсальные атомные ледоколы (головной и два серийных). Готовится запуск программы строительства ещё двух серийных ледоколов: подтверждается срок поставки — декабрь 2024-го и декабрь 2026 года соответственно.

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