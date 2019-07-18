Москва, , 12:34 — REGNUM

Закон, устанавливающий новые правила ведения бизнеса для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

В частности, теперь в границы ТОР будут включены в том числе и части водных объектов, которые резиденты и инвесторы смогут использовать для своей предпринимательской деятельности — например, постройки гидротехнических сооружений.

Кроме того, закон также вводит новые ограничения для тех, кто вправе открывать свой бизнес в рамках ТОР. Сегодня закон не запрещает никаким бизнесменам открывать бизнес в границах ТОР, однако авторы инициативы уточнили, что основной смысл ТОР в том, чтобы способствовать развитию промышленности в РФ.

В связи с этим закон запрещает быть резидентами ТОР банкам, страховщикам, негосударственные пенсионные фонды и другим участникам финансового рынка. Такой же запрет коснется и компаний, которые добывают нефть и газ или занимаются заготовкой древесины или ее реализацией.

Закон также наделяет правительство правом изменять границы ТОР, который входят в Дальневосточный федеральный округ. При этом такие нормы не коснутся действующих инвесторов ТОР — они смогут сохранить свой статус и льготные условия ведения бизнеса.

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