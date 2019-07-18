Сеул, 18 июля 2019, 12:29 — REGNUM
Южнокорейское традиционное блюдо корейской кухни токк появятся на американском рынке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сочхона.
По их словам, 1,5 тонны пирожков токк, сделанных из клейкого риса, были экспортированы в Чикаго (штат Иллинойс).
Как сообщают представители администрации, если корейское традиционное блюдо понравится местным жителям, то, возможно, в будущем экспорт рисовых пирожков токк увеличится.
Известно, что экспортом продукции занималась сельскохозяйственная корпорация, получившая сертификацию ХАССП и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
ХАССП (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.