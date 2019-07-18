Якутск, , 08:45 — REGNUM

В Вилюйском районе Якутии поселения получат на благоустройство по 1 млн рублей, всего 19 населённых пунктов. Уже рассмотрены проекты по развитию территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Вилюйска.

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Специалисты администрации пояснили, что главное условие получения денег — активное участие самих жителей в благоустройстве:

«Жители сёл представили разноплановые проекты. Кто-то выбрал ликвидацию бесхозных ветхих зданий и построек, где-то хотят восстановить уличное освещение, в каких-то поселениях построят парки, скверы, спортивные площадки и т.д.».

В мэрии заверили, что до конца 2019 года реализация совместных проектов от сельчан и администраций улучшит качество жизни людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, селянам в Якутии и не только, нужны помимо тёплых домов с водой и отоплением, но и качественный уровень жизни в целом — доступное образование, медицина, дороги и инфраструктура.