Условия жизни в сёлах: Медведев, конечно, молодец, но где он был раньше?

Якутск, , 11:24 — REGNUM Перечисленные председателем правительства Дмитрием Медведевым неотъемлемые признаки качества жизни, безусловно, должны быть в сёлах, но внедрить их можно только при условии достаточного финансирования при отсутствии коррупции и качественном исполнении госконтрактов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Юрий Данилов.

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Он также отметил, что прежде, чем решать вопрос качества жизни на селе, нужно учитывать процессы урбанизации.

«Потому что отток населения из деревень и сельской местности в города неуклонно растёт, а село потихонечку погибает. Дмитрий Анатольевич, конечно, молодец, что задумался о том, что нужно сёлам, но где он был предыдущие годы? Неужели ему не поступала информация?» — удивляется политолог запоздалости намерения повысить качество жизни в сёлах России.

Что касается состояния сёл Якутии, то работы по перечисленным Дмитрием Медведевым направлениям там очень много. Туалеты на улице, водоснабжения и централизованного отопления нет, фельдшерско-акушерские пункты закрываются в связи с оптимизацией в здравоохранении, а детям часто приходится учиться в интернатах или в соседней деревне.

«Детские сады опять же не имеют тёплых туалетов и нормальных спортивных залов. А с дорогами вообще у нас ситуация тяжёлая, до некоторых населённых пунктов можно только на лодке добраться или в зимний период, и это не только в Якутии, но и на всей арктической зоне. В Сибири тоже есть отдалённые посёлки. С интернетом тоже ситуация трудная», — рассказал эксперт.

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По словам Андрея Данилова, интернетизация дальневосточных населённых пунктов идёт очень медленно в том числе потому, что населения в макрорегионе немного: «всё это делается, но не в необходимых объёмах».

«Ну и главная проблема — отток населения. Нужна работа в сёлах, и нужен досуг, прежде всего, чтобы молодёжь оставалась. А пока село умирает. Нужно развивать сельское хозяйство, чтоб было чем заняться, развивать добывающую промышленность. Многие семьи в Якутии живут охотой и сельским хозяйством, имеют подсобное хозяйство. Надо вводить новые технологии в строительстве дома, потому что теплопотери у брусового дома большие, а обшивать их — нужны материалы из регионального центра, а это тяжело. Для того чтобы развивать сельскую местность, нужна определённая ценовая политика, в том числе на стройматериалы. А пока мы живём в стране, богатой лесом, но вывозим лес в Китай. Один куб леса в Якутии стоит порядка 12 тыс. рублей без учёта перевозки материалов и весной, скорее всего, подорожает, когда начнётся строительный сезон, и это очень острая проблема для сельской местности», — отметил Андрей Данилов.

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Печальной он назвал ситуацию и с благоустройством домов на селе, потому что газифицирована только часть территории, а организация водоснабжения и отопления дорогая.

«Надо действительно что-то делать с селом. Прежде всего, нужно, наверное, создавать бытовые условия и социальные, мы же всё-таки социальное государство — по крайней мере, так сказано в Конституции. Нужно учитывать и труднодоступность для проведения благоустройства и установки новых котельных — проблема отсутствия инфраструктуры в республике стоит довольно остро», — подчеркнул Андрей Данилов.

При этом он высказал мнение, что при активном финансировании и нормальном исполнении работ и подрядов эту ситуацию можно было бы изменить. Ещё одним условием для улучшения ситуации в сёлах эксперт назвал исключение коррупциогенного фактора при выполнении работ по строительству дорог, проведению интернета, благоустройству и так далее.

«В принципе, если государство возьмётся, будет направлять людей и финансы и не будет само у себя красть деньги, можно осуществить любой проект, — уверен Юрий Данилов. — Это даст и рабочие места людям, что немаловажно. Люди на селе сами могут этим заняться, в российских деревнях живут рукастые люди, привыкшие работать. Это стереотип, что люди в деревнях пьют, ленивы и так далее. Выжить в таких условиях не каждый сможет».

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что селянам нужны не только тёплые дома с современным водоснабжением, но и дороги, доступ к социальной инфраструктуре, услугам здравоохранения, образования.

«И условия для того, чтобы можно было интересно и с пользой проводить свободное время, то есть возможность посетить Дом культуры, зайти в интернет, позаниматься на спортплощадке непосредственно по месту жительства», — сказал премьер-министр РФ.