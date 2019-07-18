Москва, , 03:26 — REGNUM

Свыше 57 тысяч жителей стран Европейского союза получили работу благодаря введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.

Российский министр подчеркнул, что газопровод выгоден европейцам, но его противники не оставляют попыток помешать проекту. К этим шагам относятся поправки к «газовой директиве» «третьего энергопакета» ЕС, «фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны».

Напомним, 23 мая начали действовать поправки к газовой директиве ЕС, утверждённые 15 апреля 2019 г. Они распространяют нормы «третьего энергопакета» ЕС на газотранспортные системы между государствами-членами ЕС и третьими странами.

Это означает, что все магистральные газопроводы, входящие на территорию ЕС из третьих стран, будут регулироваться этими нормами. Главное требование этой директивы — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, обеспечивающих транспортировку. «Третий энергопакет» не допускает монопольного использования магистральной трубопроводной инфраструктуры одним экономическим субъектом.

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