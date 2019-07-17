Ташкент, , 23:35 — REGNUM

Правительство Узбекистана освободило говядину и мясо птиц, а также скот и птицу в живом виде от уплаты таможенных до 1 октября 2019 года, сообщает Норма.уз.

По словам источника в правительстве, данные льготы обусловлены нехваткой говяжьего мяса в республике и соответствующим ростом цен на эту продукцию.

За два года мясо в целом выросло в цене фактически на 100% — с прежних 25−30 тысяч сумов (один доллар — 8560 сумов) до 50−60 сумов за килограмм.

Узбекистан является страной, где потребление мяса на душу населения является одним из самых высоких в мире. Мясо является ингредиентом фактически всех блюд национальной узбекской кухни.