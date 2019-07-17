Москва, , 18:18 — REGNUM

Сегодня, 17 июля, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Изменения направлены на то, чтобы создать единую государственную систему обращения с отходами первого и второго класса опасности. С этой целью по предложению Министерства природных ресурсов и экологии предлагается наделить госкорпорацию «Росатом» полномочиями по организации и управлению этой системой.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поблагодарил правительство и Госдуму за оперативность в рассмотрении законопроекта. Комментируя важность принятия соответствующих изменений в законодательстве, он напомнил, что в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн отходов чрезвычайно опасных и высокоопасных классов.

«Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению таких отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий, отсутствуют, учет не ведется. Бессистемное хранение и бесконтрольное захоронение таких отходов без обработки крайне опасно. Ситуацию изменим и будем полностью контролировать и управлять такими отходами. Появятся современные центры обезвреживания и переработки, сформируется единая государственная система обращения с опасными отходами», — пообещал министр.

«Невозможно добиться кардинальных изменений без государственного регулирования деятельности по обращению с опасными отходами, включающего сбор данных, контроль и ответственность за экономически эффективную и безопасную систему договорных отношений», — заявил заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков.

На сегодня в России наблюдается сильнейший дефицит мощностей по переработке отходов I и II классов опасности. Сейчас только 1,5% опасных отходов обезвреживаются и утилизируются операторами, имеющими необходимые лицензии. За несколько десятков лет частный бизнес не смог занять эту нишу.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I—II классов опасности» национального проекта «Экология», направлен на решение задачи системного характера — построение понятной и прозрачной единой государственной системы обращения с опасными отходами, а также на решение задачи инфраструктурного характера.

Законом предусматривается в обязательном порядке включение в федеральную схему мощностей индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление деятельности по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов I и II классов опасности.

Деятельность федерального оператора, которого определят дополнительно, будет осуществляться в соответствии с федеральной схемой, которую утверждает правительство Российской Федерации. Операторы будут осуществлять деятельность по обращению с опасными отходами в соответствии с договорами оказания услуг с федеральным оператором на основании федеральной схемы и по регулируемым ценам. При этом федеральный оператор будет фиксировать достоверность наличия мощностей и гарантированность доставки до них отходов, что создаст защитный механизм по исключению имеющегося сегодня принципа работы на рынке «передал опасный отход — снял ответственность».

По мнению эколога, эксперта по международным экологическим программам, руководителя международной части проекта «Экология России», члена международного экспертного центра Ecology. Expert Евгения Русака, только с участием государства возможно решить проблему обращения с опасными отходами: «Это во всех странах так. Нужно очень четко назначить ответственного».

«Наделение полномочиями по созданию системы обращения с особо опасными отходами Росатом — это совершенно правильный выбор», — уверен эколог.

«Сейчас в этой сфере много так называемых переработчиков, которые используют «серые схемы». Оно неизменно и с этим что-то тоже нужно решать. Только Росатом и может справиться с обязанностями федерального оператора. Росатом привык действовать в жестких рамках. Госкорпорация работает с радиоактивными отходами уже много-много лет и ситуация у нас с ними очень неплохая», — подчеркивает Евгений Русак.

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