Москва, 17 июля 2019, 18:18 — REGNUM
Сегодня, 17 июля, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Изменения направлены на то, чтобы создать единую государственную систему обращения с отходами первого и второго класса опасности. С этой целью по предложению Министерства природных ресурсов и экологии предлагается наделить госкорпорацию «Росатом» полномочиями по организации и управлению этой системой.
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поблагодарил правительство и Госдуму за оперативность в рассмотрении законопроекта. Комментируя важность принятия соответствующих изменений в законодательстве, он напомнил, что в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн отходов чрезвычайно опасных и высокоопасных классов.
На сегодня в России наблюдается сильнейший дефицит мощностей по переработке отходов I и II классов опасности. Сейчас только 1,5% опасных отходов обезвреживаются и утилизируются операторами, имеющими необходимые лицензии. За несколько десятков лет частный бизнес не смог занять эту нишу.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами
Законом предусматривается в обязательном порядке включение в федеральную схему мощностей индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление деятельности по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов I и II классов опасности.
Деятельность федерального оператора, которого определят дополнительно, будет осуществляться в соответствии с федеральной схемой, которую утверждает правительство Российской Федерации. Операторы будут осуществлять деятельность по обращению с опасными отходами в соответствии с договорами оказания услуг с федеральным оператором на основании федеральной схемы и по регулируемым ценам. При этом федеральный оператор будет фиксировать достоверность наличия мощностей и гарантированность доставки до них отходов, что создаст защитный механизм по исключению имеющегося сегодня принципа работы на рынке «передал опасный отход — снял ответственность».
По мнению эколога, эксперта по международным экологическим программам, руководителя международной части проекта «Экология России», члена международного экспертного центра Ecology. Expert Евгения Русака, только с участием государства возможно решить проблему обращения с опасными отходами: «Это во всех странах так. Нужно очень четко назначить ответственного».
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