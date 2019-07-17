Москва, , 16:52 — REGNUM

Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сторона защиты ходатайствовала о смене меры пресечения. Однако апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции.

«Его жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение принято Мосгорсудом сегодня», — сообщил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и ряда других руководителей ГК «Рольф» 27 июня было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Петров и его подчиненные подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением банку заведомо подложных документов.

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