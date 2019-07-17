Москва, , 16:42 — REGNUM

Объём кредитных обязательств перед микрофинансовыми организациями за год увеличился в полтора раза. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) России в специальном обзоре на своём официальном сайте.

Так, в первом квартале 2019 года портфель микрозаймов вырос до 173,6 млрд рублей или на 45% по сравнению с первым кварталом 2018 года. При этом объём квартальной выдачи вырос на 33,7%, до 93,8 млрд рублей.

В то же время в России наметилась тенденция по сокращению отделений микрофинансовых организаций. Всё чаще граждане оформляют микрокредиты при помощи Интернета, что сделало подобные займы ещё более доступными. Также в аналитическом обзоре Центробанка указано, что микрофинансовые организации нередко начинают самостоятельно работать с просроченной задолженностью, не передавая её коллекторским фирмам.

Благодаря поправкам в законодательство, которые ограничили размер процентов в 1,5% в сутки и установили, что максимальный размер задолженности не должен превышать полученную сумму в два с половиной раза, чистая прибыль микрокредиторов по краткосрочным займам сократилась на 42% по сравнению с предыдущим кварталом.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста кредитования населения в России начали уменьшаться.

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