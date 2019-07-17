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Южнокорейские магазины беспошлинной торговли заняли второе и третье место в рейтинге мировых магазинов беспошлинной торговли по объему продаж. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский журнал Moodie Davitt Report.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году объем продаж швейцарского Dufry составил €7,68 млрд, южнокорейского Lotte Duty Free — €6,09 млрд, южнокорейского Shilla Duty Free Shop — €5,47 млрд.

Известно, что по сравнению с результатами прошлого года Shilla Duty Free Shop поднялась с 5-го на 3-е место в рейтинге. А Dufry и Lotte Duty Free сохранили свои прежние позиции.

По данным Moodie Davitt Report, четвертое место в рейтинге занимает китайский CDFG с показателем в €4,39 млрд, а пятое место французский Lagardère — €4,2 млрд.