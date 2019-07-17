Сеул, , 13:14 — REGNUM

В период с 2014 года по первый квартал 2019 года южнокорейские компании инвестировали более 13 трлн вон (~$11,01 млрд) в другие компании и стартапы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на ресурс CEO Score.

Согласно опубликованным данным, за пять лет южнокорейские предприятия и компании инвестировали 13,68 трлн вон (~$11,58 млрд) в 1412 компаний и стартапов. Кроме того, общая сумма инвестиций в 251 стартап составила 1,19 трлн вон (~$1,08 млрд).

Известно, то при составлении данных не учитывались слияния и поглощения, а также инвестиции через дочерние зарубежные предприятия.

В 2014 и 2015 годах инвестиции южнокорейских предприятий составили только 17,1 млрд вон (~$14,48 млн) и 71,2 млрд вон (~$60,31 млн) соответственно. К 2016 году объем инвестиций увеличился до 225,3 млрд вон (~$190,84 млн), к 2017 году — до 316,4 млрд вон (~$268,1 млн), к 2018 году — 458 млрд вон (~$387,95 млн).

Известно, что компания Naver в общей сложности инвестировала в 64 компании, из которых 37 стартапов, компания Hyundai Motor — в 26 компаний, GS Home Shopping — в 19 компаний, Samsung Electronics и LG Electronics — в 13 компаний, SK Telecom — в 12 компаний, SK Group — в 11 компаний.

С точки зрения объема инвестиций, то больше всего средств инвестировала компания Naver — 230,7 млрд вон (~$195,41 млн), SK Group — 229,5 млрд вон (~$194,4 млн) и Hyundai Motor — 122,1 млрд вон (~$102,58 млн), Samsung Electronics. — 43,3 млрд вон (~$36,67 млн).