Чита, , 12:25 — REGNUM

Забайкальский край, который вместе с Бурятией осенью 2018 году перешёл в Дальневосточный федеральный округ, намерен активно участвовать в программе по предоставлению бесплатных участков земли, именуемой «Дальневосточный гектар». Причём, как следует из официального сообщения регионального правительства, власти региона готовы распространить действие этой программы на гораздо больший размер земель. Так, если в других субъектах Дальнего Востока средний показатель составляет 32%, то в Забайкальском крае он приближен к 50 процентам.

«Площадь Забайкальского края составляет 43 миллиона гектаров, из них под действие программы «Дальневосточный гектар» подпадает 46% земель — 19,7 миллиона гектаров», — заявил глава Забайкалья Александр Осипов.

Уже известно, что самым распространенным видом использования «дальневосточного гектара» будет являться строительство индивидуального жилья. Таковых насчитывается порядка 40%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае программа «Дальневосточный гектар» стартует 1 августа 2019 года. В область выдачи земель также попадает озеро Байкал. В связи с эти члены профильного комитета Госдумы ко второму чтению уточнили, что границы Байкальской природной территории будут в обязательном порядке проходить публичное обсуждение.

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