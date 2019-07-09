Москва, , 14:51 — REGNUM

Закон о расширении территории предоставления гражданам РФ «дальневосточного гектара» на республику Бурятия Забайкальский край Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Закон предполагает, что граждане смогут получать землю в пользование в рамках программы «дальневосточного гектара» не только на Дальнем Востоке, но также и в республике Бурятия и Забайкальском крае. Получить участок земли граждане РФ смогут уже начиная с 1 августа 2019 года.

В область выдачи земель также попадает озеро Байкал. В связи с эти члены профильного комитета Госдумы ко второму чтению уточнили, что границы Байкальской природной территории будут в обязательном порядке проходить публичное обсуждение.

Выдача земельных участков в пользование гражданам будет проходить в три этапа. В начале с 1 августа с 2019 года по 1 февраля 2020 года претендовать на получение гектара на новой территории смогут только те граждане, которые зарегистрированы в Бурятии или Забайкалье.

Второй этап будет проходить с 1 февраля 2020 года по 1 августа 2020 года. В это время принять участие в программе смогут граждане, которые зарегистрированы в Дальневосточном федеральном округе. Все остальные граждане РФ смогут претендовать на получение земли только после 1 августа 2020 года, то есть ровно через год после вступления закона в силу.

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