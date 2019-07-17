Москва, , 11:13 — REGNUM

Сегодня, 17 июля, для рубля ожидается достаточно напряжённый день. Остановившись за отметкой в 63 рубля за доллар, курс российской валюты начинает терять позиции в преддверии выхода данных о снижении объёмов розничных продаж (г/г) с 1,4% до 1%., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Также, по словам эксперта, катализатором ослабления национальной российской валюты служит снижение котировок нефти марки Brent ниже отметки 65 долларов за баррель.

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По мнению Будаева, исправить данную ситуацию может информация об уменьшении уровня безработицы и повышении месячного ВВП, которая будет опубликована 17 июля в 16:00 и 17:00 по мск соответственно.

«Также взгляды инвесторов будут прикованы к запасам сырой нефти в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск. Учитывая данные факторы, сегодня валютная пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 63,20— 63,80», — заключил эксперт.

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