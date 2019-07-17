Санкт-Петербург, 17 июля 2019, 10:56 — REGNUM
Средняя кредитная задолженность в 11 зарплат — не очень большой показатель, и в ближайшие годы он будет увеличиваться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя итоги исследования Национальной ассоциации коллекторских агентств.
Ранее «Известия» сообщили, что, по результатам исследования, среднему российскому заемщику потребуется 11 ежемесячных зарплат, чтобы полностью выплатить свой долг. За последние пять лет этот показатель увеличился в полтора раза. Те или иные кредиты есть у 75% экономически активного населения страны.