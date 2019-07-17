Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM

Средняя кредитная задолженность в 11 зарплат — не очень большой показатель, и в ближайшие годы он будет увеличиваться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя итоги исследования Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Ранее «Известия» сообщили, что, по результатам исследования, среднему российскому заемщику потребуется 11 ежемесячных зарплат, чтобы полностью выплатить свой долг. За последние пять лет этот показатель увеличился в полтора раза. Те или иные кредиты есть у 75% экономически активного населения страны.

«Средняя задолженность в 11 зарплат — это не очень большой показатель. Это ведь не только потребительские кредиты. У многих людей, живущих в крупных городах, есть ипотечные кредиты. Для большинства молодых семей это единственный способ приобрести жилье.

В ближайшие пять-десять лет объемы потребительского кредитования будут только расти, и на этом этапе никакого системного кризиса не случится. Но вот дальше проблема чрезмерной закредитованности уже может появиться. Чтобы ее избежать, граждане должны сами себя контролировать и повышать свою финансовую грамотность», — отметил Юрий Ичкитидзе.