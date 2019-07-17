Москва, , 10:55 — REGNUM

В Москве спрос на новостройки достиг рекордных показателей, сообщает 17 июля пресс-служба управления Росреестра по Москве.

Во втором квартале 2019 года зарегистрировано 26 743 договора долевого участия на рынке жилой недвижимости, что на 35% больше, чем в первом квартале — 19 803 ДДУ. По сравнению с показателями второго квартала 2018 года произошло увеличение в полтора раза. Тогда было заключено 17 988 ДДУ. Рост произошёл также и на рынке нежилой недвижимости: 6 972 договоров во втором квартале, 5 748 — в первом.

Рекордным за все годы оказался июнь — 11 677 договоров долевого участия на приобретение жилья. Это вдвое больше показателя 2018 года. В этом месяце зарегистрировано 2 784 договора по нежилой недвижимости, что является рекордом за последние десять лет.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов объяснил результат переходом на новую схему финансирования проектов строительства домов.

«Такой скачок, в том числе, вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ были поданы юридическими лицами», — сказал Майданов.

С начала года управление зарегистрировало 59 266 договоров долевого участия, что на 32% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы одобрили строительство 276 жилых комплексов и строящихся объектов в столице без открытия эскроу-счетов. Среди застройщиков, получивших заключения о соответствии критериям 214-ФЗ: ГК «ПИК», «ПСН», «Донстрой», «ИНГРАД», Capital Group, «Главстрой».

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