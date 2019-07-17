Москва, , 10:47 — REGNUM

В Новгородской области подготовка специалистов с цифровыми компетенциями основывается на трёх элементах, о которых рассказал глава региона Андрей Никитин в «Сколково» в рамках открытого образовательного интенсива «Остров 10−22». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, Никитин выступил на панельной дискуссии на тему «Подготовка кадров для экономики будущего. Как удовлетворить спрос на «цифровые» профессии?».

По словам новгородского губернатора, первый элемент системы подготовки кадров — это дополнительное образование детей. Главным событием в этой сфере он назвал создание сети детских технопарков «Кванториум».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области "Именно там дети 10−14 лет получают базовый компетенции, которые нужны для цифровой экономики. А какая базовая компетенция у цифровой экономики? Она ведь одна: проведение междисциплинарных работ и исследований»

По мнению новгородского губернатора, «Кванториумы» — это главное решение.

«Потому что те, кому сейчас 10−12−14 лет, — это те самые будущие люди цифровой экономики, цифровых профессий», — отметил Андрей Никитин.

Второй элемент подготовки кадров, по его словам, это экосистема, которую бизнес создает в школах: классы 1С, «Яндекс-Лицеи» и прочее — всё, что связано с образованием детей.

Третьим элементом он назвал создание Новгородской технической школы, в которой можно будет получить дополнительную компетенцию в области цифровой экономики во взрослом возрасте.

имать командные высоты в экономике, бизнесе, государственном управлении» Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Можно будет прийти студенту, можно будет прийти взрослому человеку. То есть мы делаем школу переподготовки. И мне кажется этого должно быть достаточно. Три элемента системы. Что-то для взрослых людей, что-то для школьников, и что-то для детей, которые в 2035 году будут нас отправлять на пенсию и зан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый «Кванториум» в Великом Новгороде был открыт в 2017 году, с приходом Никитина на пост губернатора Новгородской области. Новгородскую техническую школу намерены построить в 2021 году.

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Напомним также, что первый образовательный интенсив «Остров 10−21» прошёл летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. 10 июля в Сколковском институте науки и технологий начал свою работу второй образовательный интенсив «Остров 10−22». Здесь обсуждается роль вузов в современной системе образования с учётом решения задач технологического прорыва, развития регионов и цифровой трансформации.

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