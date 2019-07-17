Благовещенск, , 10:43 — REGNUM

Деметанизатор массой 1014 тонн установлен на штатное место третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода, строящегося в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Крупногабаритное оборудование — колонна выделения метана, или, как говорят специалисты, деметанизатор, с помощью крупнейшего в мире самоходного крана установлено на своё штатное место. Колонна имеет максимальный диаметр 6 метров и высоту 87 метров. Вес агрегата в сборе составляет 1014 тонн. Для его установки потребовался крупнейший в мире самоходный кран, имеющий грузоподъёмность 1600 тонн.

Данное оборудование предназначается для выделения метановой фракции из многокомпонентных газов, которые будут доставляться на Амурский газоперерабатывающий завод с месторождений «Ковыктинское» и «Чаяндинское» по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее, в 2018 году подобные деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ, сообщили в пресс-центре Амурского интегрированного проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортные компании Амурского бассейна приступили к проводке барже-буксирных составов с крупнотоннажным оборудованием для строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Всего планируется провести 22 барже-буксирных состава от Николаевска-на-Амуре вверх по Амуру до пристани газоперерабатывающего завода.