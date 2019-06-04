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Речники приступили к доставке крупнотоннажного оборудования на Амурский ГПЗ

Экономика

В навигацию-2019 будет выполнена доставка 22 барже-буксирных составов

Хабаровск, 4 июня 2019, 12:33 — REGNUM  Транспортные компании Амурского бассейна приступили к доставке крупнотоннажного оборудования на строящийся в Свободном Амурский газоперерабатывающий завод, сообщает 4 июня пресс-служба Росморречфлота.

В текущую навигацию барже-буксирной концепцией АО «НИПИГАЗ» предусмотрена доставка 22 барже-буксирных составов от Николаевска-на-Амуре по Нижнему, Среднему Амуру и двух составов от города Хэйхэ по реке Зея до причала Амурского ГПЗ, расположенного у правого берега на 212 км. Транспортировку крупнотоннажного груза будут осуществлять компании «Флагман ДВ», «Амурское пароходство», «Нижегородская логистическая компания».

Отмечается, что операции, осуществляемые путейцами Амурского бассейна по обеспечению строительства ГПЗ в Свободном, по многим параметрам не имеют аналогов в мире. Строящийся Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа.

Сооружение завода с проектной мощностью 42 млрд м3/год газа стало производным другого масштабного проекта — газопровода «Сила Сибири», строящегося для поставки газа в Китай газа с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

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