Таллин, , 18:19 — REGNUM

На территории бывший свалки общей площадью 16 га в городе Пярну уже в эту среду, 17 июля, откроется крупнейшая солнечная электростанция в Эстонии, сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

Новая электростанция благодаря 13 000 солнечных панелей будет вырабатывать ежегодного 4 млн. киловатт-часов электроэнергии. Этот объем, согласно сообщению пресс-службы Пярнуской городской управы, соответствует среднему энергопотреблению 1000 домохозяйств.

Общая стоимость постройки электростанции составила 3,5 млн. евро. Её управлением будет заниматься совместное предприятие Eesti Gaas и Paikre OÜ — Pärnu Päikesepargid.

Как рассказал член правления Paikre OÜ Кристо Россман, все предприятия, расположенные в радиусе 6 километров от станции, смогут подключаться к ней напрямую, экономя на тарифах за передачу электроэнергии.