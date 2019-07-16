Урумчи, Китай, , 18:03 — REGNUM

Новый грузовой авиамаршрут был запущен 15 июля между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и столицей Узбекистана Ташкентом, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой рейс, груженый одеждой и электроникой, произведенной в городе Гуанчжоу на юге Китая и городе Иу на востоке страны, осуществил вылет из Урумчи по направлению в Ташкент в 16:00 по местному времени 15 июля. Обратный рейс из Ташкента будет загружен сельхозпродукцией, сообщил генеральный директор местной авиакомпании Жэнь Фэй.

Перевозка грузов из Урумчи в Ташкент поездом или автомобильным транспортом занимает до 12 дней. Благодаря запуску нового грузового маршрута это время сократится до трех часов.

В настоящее время Синьцзян уже открыл четыре международных транспортных направления, включая Урумчи — Льеж в Бельгии, Урумчи — Бишкек в Киргизии, а также Урумчи — Алма-Ата в Казахстане.

За первую половину 2019 года около 73,5 тонн грузов и почтовых отправлений было перевезено через Международный аэропорт Дивопу в Урумчи, что на 11,98% выше, чем годом ранее за тот же период.