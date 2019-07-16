Москва, , 16:45 — REGNUM

Промышленное производство в России за период с января по июнь 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 16 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В июне рост промпроизводства составил 2,3% (с исключением сезонного и календарного факторов — 1,1%), а в годовом выражении — 3,3%.

Согласно данным Росстата, основными драйверами роста в первом полугодии стали добывающие производства — добыча металлических руд, газа и сырой нефти, а также фармацевтика, металлургия, нефтехимия.

Отмечается, что с начала года выполнен ряд крупных заказов, связанных с изготовлением электрического оборудования и сложных электронных приборов, включая компьютеры и оптические носители, а также изготовлением автомобильной и дорожно-строительной техники, ремонтом и монтажом машин и оборудования, обработкой древесины.

На ряде объектов энергетики в связи с окончанием ремонтных работ в первом полугодии зафиксирован рост генерации и распределения электроэнергии.

Обрабатывающие производства за период с января по июнь выросли на 1,9% в годовом выражении, добыча полезных ископаемых — на 4%. Деятельность по обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха показала нулевой рост.