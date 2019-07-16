Рим, , 16:12 — REGNUM

Большинство итальянской молодежи не хочет заниматься тяжелым трудом, даже если он является высокооплачиваемым и предполагает постоянный трудовой договор, передает Termometro Politico во вторник, 16 июля, со ссылкой на исследование Noto.

Так, работать сварщиком и получать высокую зарплату отказались 53% граждан, работать на судостроительном предприятии (также с высокой зарплатой) — 49%. Согласны на такую работу 28 и 35% опрошенных соответственно.

При этом, как отмечают социологи, почти половина (44%) молодых граждан готовы переехать в другую страну для того, чтобы найти такую работу, которая их устраивает. В экономически менее благополучных центральных и южных страны этот показатель еще выше — 53 и 52% соответственно.

Уровень молодежной незанятости (доля граждан, которые не учатся и не работают) в Италии превышает 30%.