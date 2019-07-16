Москва, , 14:18 — REGNUM

Законопроект, направленный на то, чтобы наделить Центробанк РФ правом участвовать в согласовании списка компаний, которым разрешено не репатриировать средства в РФ, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Речь идет о перечне компаний, которым разрешено не репатриировать денежные средства в РФ из-за санкций. Так, сегодня перечень таких резидентов устанавливает Федеральная налоговая служба по согласованию с Минфином. Если закон будет принят, то согласовывать этот список также придется и с Центробанком.

Как объясняли авторы законопроекта и члены профильного комитета Госдумы, объем валютной выручки компаний, находящихся под санкциями, составляет значительную долю в общем объеме валютной выручке, которая возвращается на территорию РФ. Новые полномочия для ЦБ необходимы, считают депутаты, чтобы снизить негативное влияние на финансовый рынок и обеспечить тем самым стабильность валютного рынка РФ.