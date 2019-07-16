Москва, , 14:11 — REGNUM

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин стал гостем делового сообщества в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ).

Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, открывая мероприятие, сотрудничество Палаты с Минэкономразвития РФ давнее и продуктивное. Оба института активно работают над развитием в стране малого и среднего бизнеса, над созданием лучших условий для его роста, повышения его роли в развитии российской экономики, так что, подчеркнул глава ТПП РФ, «всегда есть, что обсудить и о чем поспорить».

Разговор, подчеркнули в пресс-службе федеральной палаты, на удивление оказался вполне миролюбивым. Как минимум на словах, министр разделял все опасения и тревоги бизнеса и обещал разобраться, помочь, посодействовать.

Особый интерес вызвали две темы. В частности, Минэкономразвития РФ разработал законопроект, согласно которому, компании, переросшие рамки малого и среднего бизнеса, смогут оставаться в реестре МСП на протяжение ещё двух лет и, соответственно, пользоваться положенными льготами и преференциями, как и прежде. Предпринимателей интересовало, когда документ станет законом, на что Орешкин сообщил, что это произойдет в самое ближайшее время.

Кроме того, во время обсуждения этого вопроса появилось предложение оценить критерии отнесения бизнеса к среднему и малому совместными силами предпринимательства и министерства. Участники встречи поддержали инициативу.

Вторая тема, которая вызвала повышенный интерес, была поднята президентом Смоленской ТПП Владимиром Архипенковым, который предложил распространить закон о самозанятых на другие субъекты РФ.

Напомним, что в эксперименте по внедрению налога на профессиональный доход, который рассчитан на десять лет, участвуют Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. В частности, с 1 января 2019 года самозанятым была сокращена налоговая нагрузка с 13% до 4% при оказании услуг физическим лицам и до 6% — юридическим.

Как сообщил глава Минэкономразвития, уже с 2020 года возможность присоединиться к эксперименту получит каждый регион. По его словам, из полученных результатов уже можно делать оптимистичные выводы. Так как от большого количества самозанятых в этих четырёх регионах налоговые поступления уже составляют сотни миллионов рублей.

Также предприниматель Наталья Комарова подняла тему онлайн-касс, которые на деле оказались для малого бизнеса значительно дороже, чем ожидалось. В частности, речь идет о программном обеспечении. Помимо этого, предстоит маркировка товаров, а это новые «правила игры», новое оборудование, что влечёт новые расходы, которые, по оценке предпринимателя, могут достигать 100 тысяч рублей на одном рабочем месте. Для малого бизнеса, тем более в провинции, это серьёзная нагрузка и необходимы меры поддержки.

Максим Орешкин согласился, что проблема такая есть, и её надо обязательно решить.

На встрече участники обсудили и ряд других вопросов: растущую фискальную нагрузку и резкое увеличение внеплановых проверок, пути развития семейного бизнеса, льготное кредитование и необходимость создания механизма, обеспечивающего перевод сбережений в инвестиции, а также сложности с ускоренным получением виз для иностранных участников выставок и конгрессов и многое другое.

Многие из проблем министр предложил решать совместно, ряд предложений бизнеса пообещал рассмотреть в ближайшее время.

В рамках традиционного палатского цикла «Встречи на Ильинке» Палата принимала уже многих министров. Максим Орешкин был приглашен во второй раз и, похоже, эта встреча тоже окажется не последней. Предприниматели надеются на прямое общение с чиновником, напрямую отвечающим за развитие малого бизнеса — так проще всего определять «болевые точки» и говорить о них, что называется, «в лицо», требовать решения острых вопросов, которые у нас традиционно решаются не так быстро, как надо бы, а после многих напоминаний и дискуссий.