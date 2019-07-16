Каспийск, Дагестан, , 10:47 — REGNUM

Строительство мясокомбината и убойного цеха запланировано в Дагестане, на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск». Предполагается, что новый завод будет выпускать 36 наименований мясной продукции. Об этом 15 июля было сказано на заседании совета при главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Инициатором проекта выступает ООО «Агромит». Компания намерена создать завод по переработке и консервированию мяса с убойным цехом на 40 тонн в сутки. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2021 года, а окупаемость, по замыслу, будет достигнута спустя три года. Добавим, что завод позволит создать свыше 110 рабочих мест.

После голосования было решено предоставить ООО «Агромит» на реализацию инвестиционного проекта участок площадью 5 гектаров в аренду без проведения торгов. Однако договор будет расторгнут, если инвестор не будет исполнять взятые на себя обязательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Дагестане готовят к вводу в эксплуатацию три новых мясокомбината. Они возводятся в Ахтынском и Каякентском районах, а также в городе Южно-Сухокумске. По информации минсельхоза республики, предприятия будут оснащены современным оборудованием для забоя скота и дальнейшей переработки мясной продукции.