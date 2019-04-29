В Дагестане откроют три новых мясокомбината

Махачкала, , 14:51 — REGNUM Три новых мясокомбината готовятся к вводу в эксплуатацию в Дагестане. Предприятия будут оснащены современным оборудованием, предназначенным для убоя скота и дальнейшей переработки мясной продукции, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Комбинаты возводятся в сёлах Луткун Ахтынского района и Новые Викри Каякентского района, а также в городе Южно-Сухокумске. Первое предприятие на сегодняшний день готово на 98%, решается вопрос с получением документации на ввод в эксплуатацию, второе завершено на 80%, третье — на 30%.

Процесс глубокой переработки мяса предполагает его разделку, обвалку, а также производство колбасных изделий и их упаковку. Кроме того, на всех трёх предприятиях предусмотрен соответствующий экологическим нормам полный цикл утилизации отходов.

В ведомстве напомнили, что 20 марта 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев в послании парламенту республики отметил недостаточную развитость в регионе мощностей по переработке сельхозпродукции.

«В целях разрешения обозначенной проблемы министерством проводится работа по оказанию господдержки и сопровождению инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов перерабатываемой в республике животноводческой и растениеводческой продукции», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку агропромышленного комплекса Дагестана в 2019 году будет выделено более 3,5 млрд рублей, что на 200 млн больше, чем годом ранее. Средства направят как из регионального, так и из федерального бюджетов.

Читайте также: Более 3,5 млрд рублей потратит Дагестан на поддержку АПК