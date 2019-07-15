Москва, , 18:10 — REGNUM

Власти Москвы одобрили строительство 276 жилых комплексов и строящихся объектов в столице без открытия эскроу-счетов. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Среди застройщиков, получивших заключения о соответствии критериям 214-ФЗ: ГК «ПИК», «ПСН», «Донстрой», «ИНГРАД», Capital Group, «Главстрой» и др.

«Этот список неокончательный, у инвесторов ещё есть возможность до 1 октября 2019 года подать в Москомстройинвест заявление на достройку объекта по старой схеме, привлекая деньги граждан напрямую, заключая договоры долевого участия», — отметила Пятова.

Напомним, для завершения работ по старой схеме инвестор должен заключить не менее 10% договоров долевого участия (ДДУ) на строящемся объекте. Степень готовности объекта должна составлять не менее 30% с учётом возведённых конструкций и финансовой готовности.

В ряде случаев степень готовности может быть снижена до 15% и 6%. Речь идёт о строящихся социальных и проблемных объектах соответственно.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который позволяет в исключительных случаях не использовать эскроу-счета. В частности, это касается объектов, которые должны быть сданы в ближайшие пару лет. Застройщики могут обратиться к региональным органам власти и по их решению не переходить на проектное финансирование в отношении подобных строек.