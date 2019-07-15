Москва, , 16:41 — REGNUM

Законопроект о пониженной ставке налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 18 июля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM15 июля.

Ягоды Дарья Драй © ИА REGNUM

«Законопроект, который снижает до 10% НДС на плодово-ягодные культуры, внесли руководители всех политических фракций Госдумы, его принятия ждут российские садоводы и фермеры. 18 июля законопроект в приоритетном порядке будет рассмотрен в первом чтении», — заявил Володин.

Он напомнил, что о необходимости таких изменений ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями садоводческих хозяйств. Тогда же президент поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») сообщил, что депутаты планируют принять закон до конца весенней сессии, то есть до 25 июля, чтобы он как можно быстрее вступил в силу.

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