Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM

Банки поддерживают экспериментальную программу по выдаче наличных средств в кассах магазинов, такой принцип работы позволяет экономить на инкассации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 июля, глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя сообщение о возможном расширении программы.

Ранее «Известия» сообщили, что программа, которой сейчас могут воспользоваться лишь жители некоторых небольших населенных пунктов, может быть распространена на всю территорию страны.

«Банки поддерживают эту программу. Прежде всего, потому, что такая схема работы позволяет экономить на инкассации.

Теоретически такая схема работы должна быть выгодна и третьей стороне, помимо банков и граждан — для магазинов. Но в реальности это не совсем так.

Проблема в том, что у нас наличные деньги стоят «дороже», чем безналичные. Поэтому не все соглашаются на участие в этой программе», — отметил Владимир Джикович.