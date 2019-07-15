Санкт-Петербург, 15 июля 2019, 14:54 — REGNUM
Банки поддерживают экспериментальную программу по выдаче наличных средств в кассах магазинов, такой принцип работы позволяет экономить на инкассации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 июля, глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя сообщение о возможном расширении программы.
Ранее «Известия» сообщили, что программа, которой сейчас могут воспользоваться лишь жители некоторых небольших населенных пунктов, может быть распространена на всю территорию страны.