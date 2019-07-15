Москва, , 10:14 — REGNUM

За первые полгода в Москве на торгах реализовано 568 объектов городской недвижимости, сообщила журналистам 15 июля пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Общая площадь составила 82 тысяч квадратных метров на сумму 856,4 млн рублей.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, это на 429 объектов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда было реализовано 139 объектов на сумму около 360 млн рублей.

За счёт чего произошёл столь существенный рост, вице-мэр не уточнил.

Отмечается, что наиболее популярными административными округами столицы среди арендаторов городской недвижимости стали Восточный (90 помещений), Юго-Западный (89 помещений) и Южный (84 помещения).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы проведут аукцион по приведению в нормативное состояние 144 тысяч кв. метров шумозащитных экранов.

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