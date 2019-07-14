Москва, , 07:51 — REGNUM

Российский рубль снова оказался самой недооцененной валютой мира согласно «индексу Биг Мака». Об этом пишет журнал Economist.

Напомним, «индекс Биг Мака» был впервые рассчитан в 1986 году. В его основе лежит теория паритета покупательной способности (ППС). Согласно этой теории, валюты должны корректироваться до тех пор, пока цена идентичной корзины товаров не будет везде одинакова. Иными словами, Биг Мак, который продается в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» во всех странах мира должен стоить примерно одинаково. Биг Мак взят для удобства, так как рестораны «Макдонладс» есть практически во всех странах мира.

В 2019 году Биг Мак в США стоит $5,74, а в России — 130 рублей (чуть более $2). По этому соотношению доллар США должен стоит 22,65 рубля, но на бирже американская валюта торгуется на уровне почти 63 рублей за доллар.

То есть российский рубль недооценен почти в три раза.

Ближе всего к реальной стоимости находятся по «индексу Биг Мака» канадский доллар, шведская и норвежская кроны, а также израильский шекель.

Стоит отметить, что по «индексу Биг Мака» российский рубль остается одной из самых недооцененных валют из года в год.