Нью-Йорк, США, , 04:08 — REGNUM

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте понижен Fitch с уровня «BB-"до «BB», сообщается в пресс-релизе агентства.

Флаг Турции

Понижение рейтинга аргументируется ростом «рисков для макроэкономической стабильности» страны. Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.

Другими негативными факторами названы смена руководства в Центральном банке Турции и повторные выборы мэра в Стамбуле.

Напомним, в Турцию прибыла первая партия С-400. В Вашингтоне в очередной раз выразили недовольство этим.

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