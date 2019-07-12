Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM

Плодовоощная продукция в Ростовской области с начала 2019 года подорожала почти на 20%. Такие данные опубликовал в своём докладе Ростовстат.

Так, за истекший период в целом продовольственные товары (без горячительных напитков) поднялись в цене на 3,3%. Наиболее повысилась стоимость овощей и фруктов — на 17,8%, макаронных изделий и сливочного масла — на 6,2%, а также круп и бобовых — на 5,7%.

В список со знаком минус попали яйца — стоимость снизилась на 27,9%, а также мясо и птица, подсолнечное масло — на 1,4%.

Что касается группы непродовольственных товаров, то наиболее подорожали табак — на 5,2%, электротовары и бытовые приборы — на 2,8%.

Кроме того, санаторно-оздоровительные услуги подорожали за истекший период на 17%, стоимость пассажирского транспорта поднялась на 11,8%.