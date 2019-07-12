Рим, , 14:47 — REGNUM

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини и министр экономики и финансов Джованни Триа поддерживают инициативу включения одной из компаний группы Benetton в число акционеров обновленной «Алиталии», передает информагентство Askanews в пятницу, 12 июля.

Ранее возможное включение Benetton в состав акционеров подвергалось сомнению — одна из компаний группы обвиняется правоохранительными органами страны в неисполнении контрактных обязательств, которые привели к крушению генуэзского моста Моранди в 2018 году.

Вопрос о составе акционеров обновленной «Алиталии» должен быть решен до конца текущей недели, 8−14 июля — ожидается, что около 50% акций получат железнодорожная госкомпания и министерство экономики, другие 50% — игрок авиарынка (вероятно, Delta) и частные итальянские инвесторы.