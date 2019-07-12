Воронеж, , 14:06 — REGNUM

Работа газового оборудования в девяти котельных в Левобережном, Советском районах Воронежа, а также в Семилукском районе Воронежской области приостановлена. Об этом сообщила 12 июля пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Решение о приостановке работы газового оборудования на 15 суток было принято после проверок Ростехнадзора, специалисты которого выявили ряд нарушений. Так, на котельных допускается эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектами — не срабатывает автоматика безопасности котлов по погасанию пламени горелочного устройства, либо не срабатывает предохранительный запорный клапан при повышении температуры в котле выше 95 градусов.

На основании постановления Ростехнадзора юридическое лицо, эксплуатирующее котельные, признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Также вынесено решение о прекращении деятельности по эксплуатации газового оборудования котельных на срок 15 суток. Судебными приставами приостановлена работа газового оборудования в девяти котельных. Директору предприятия вручены постановления о возбуждении исполнительных производств, а также предупреждения об ответственности в случае неисполнения требований исполнительного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Новоусманском районе Воронежа произошел взрыв газовой блочной котельной. В результате взрыва погибла 69-летняя женщина, еще две женщины получили ранения. Предварительной возможной причиной назван сбой автоматики — вода перестала поступать в котельную, что привело к перегреву котла.