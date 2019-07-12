Санта-Клара, США, , 13:57 — REGNUM

Южнокорейская компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) получила несколько наград на Международном фестивале изобретений Силиконовой долины (SVIF). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль прошел в городе Санта-Клара (штат Калифорния) в период с 24 по 26 июня.

Международный фестиваль изобретений Силиконовой долины, в котором приняли участие представители 14 стран мира, включая США, Китай, Тайвань, Южную Корею и Саудовскую Аравию, был организован Международной федерацией ассоциаций изобретателей (ИФИА).

Известно, что представители Korea Electric Power Corporation представили на фестивале свое подземное устройство наблюдения за электрическим объектом и прибор для диагностики изоляции.

По данным источников, южнокорейская компания получила две золотые медали и один специальный приз.