Белгород, , 13:18 — REGNUM

В Белгороде сократили 13 дублирующих маршрутов и ввели новые направления. Новую схему движения транспорта разработали с учётом обращений жителей Белгородской агломерации, а также пропускной способности улично-дорожной сети. Об изменениях в маршрутах рассказали 12 июля в пресс-службе администрации Белгорода.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства, заявки на маршруты принимали в течение трёх последних лет. Руководитель департамента Александр Немыкин попросил горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Проведена большая работа, но в настоящее время есть ещё недоработки, которые мы сейчас решаем», — Александр Немыкин.

В итоге в Белгороде сокращены 13 маршрутов, в том числе шесть троллейбусных и семь автобусных, которые являлись дублирующими. У пяти маршрутов изменилась конечная остановка, ещё по двум направлениям продлили движение. С учётом совпадения пути следования объединили пять маршрутов. Внесены изменения в путь следования автобусов по 19 существующим направлениям. Отныне в круглогодичном режиме будет работать два сезонных маршрута. На карте Белгородской агломерации также появились 13 новых маршрутов, из них семь городских и шесть пригородных.

По итогам конкурса, проведённого управлением муниципального заказа, общественным транспортом в Белгороде будет заниматься межмуниципальная ООО «Единая транспортная компания», учредителями которой являются администрации Белгорода и Белгородского района, а также ООО «БЭСТ». Срок действия контракта пять лет, с 11 июля 2019 года до 10 июля 2024 года.