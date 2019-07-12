Москва, , 13:02 — REGNUM

Уход платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка может повлечь резкий рост теневой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM12 июля заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Международные платежные системы Visa и Mastercard могут покинуть российский рынок из-за законопроекта, который Госдума планирует рассмотреть во втором, решающем чтении 23 июля, пишет «Коммерсантъ». Речь идёт о поправках, которые фактически запретят российским дочерним компаниям международных платежных систем выполнять требования международных санкций и приостанавливать платежи банков, оказавшихся под санкциями. Поправки уже поддержал Центробанк РФ — регулятор отмечает, что такие нормы направлены на обеспечение беспрерывности платежей. Между тем такие нормы также могут привести к невозможности использования карт российских банков за рубежом и прием зарубежных карт внутри РФ.

«Здесь ситуация на мой взгляд двоякая. С одной стороны, конечно, надо позаботиться о безопасности финансовой системы в стране и обезопасить банки от внешнего давления. Однако с другой стороны учитывая нынешние реалии допускать уход американских платёжных систем — значит выстрелить себе в ногу», — заявил Авакян.

По его словам, американские компании ведут в РФ только бизнес, поэтому они не будут идти на соглашения, если поймут, что их бизнес в нашей стране слишком рискованный или убыточный.

«Между тем Visa и MasterCard контролируют до 70% российского рынка платёжных систем и их уход потенциально может повлечь за собой, например, резкий рост наличного оборота и как следствие — рост теневой экономики», — опасается Авакян.

Однако он надеется, что ухода платежных систем удастся избежать.

«На мой взгляд, здравый смысл все же возобладает, я считаю, что стороны скорее всего найдут какой-то компромисс», — отметил Авакян.