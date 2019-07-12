Стокгольм, , 12:47 — REGNUM

Шведская компания Vattenfall выиграла контракт на возведение морского парка ветряных мельниц в Нидерландах. В финансировании проекта также будут участвовать датская компания Ørsted и англо-нидерландская компания Royal Dutch Shell. Общая стоимость парка оценивается в 1,6 млрд долларов.

Согласно контракту, Vatenfall должна будет построить парк ветряных мельниц, который должен будет обеспечивать электроэнергией 1 миллион домов в Нидерландах (то есть обеспечивать 2,5% энергопотока страны) — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Шведская компания во второй раз выигрывает конкурс на постройку парка ветряных мельниц в Нидерландах. Ранее компания также получала заказ на возведение парка близь голландского Кюст Зауда.