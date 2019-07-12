Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM

Свердловский кластер «Гора Белая» выходит на рынок туристических услуг. Соглашение о сотрудничестве подписали на ИННОПРОМе руководитель управляющей кластером компании Леонид Гункевич и исполнительный директор туркомпании «Виста-туристические маршруты» Мария Галкина.

Как отмечает Гункевич, закон запрещает управляющей компании продавать турпродукты, потому что этот вид деятельности отдельный и требует лицензии. Поэтому к сотрудничеству привлекли туркомпанию.

«Суть соглашения в том, что мы совместно создаем туристические продукты, которые будут продаваться через онлайн-платформу. Это позволит анализировать отзывы туристов, и с учетом их замечаний и предложений, формировать на территории кластера объекты, где будет удобно, комфортно и интересно», — пояснил Леонид Гункевич.

Мария Галкина в свою очередь подчеркнула, что продукты туркластера «Гора Белая» будут представлены в том числе и за рубежом. Продажи начнутся уже в конце июля. Ознакомиться с предложениями можно будет на сайте кластера. Но уже известно, что в первую очередь будут предложены походы, сплавы и велотуры.

Кроме того, в стадии разработки находятся продукты, которые должны раскрыть для разных категорий граждан туристический потенциал Урала. Среди целевых аудиторий — активная молодёжь, деловые туристы, школьники и семейные путешественники. Также гостям предложат различные формы квадроциклетных маршрутов, в которых будут сценарии отдыха от городской суеты. Идёт на Горе Белой и подготовка к зиме.

Отметим, туркластер «Гора Белая» был создан по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. С помощью проекта идёт комплексное развитие территории возле Нижнего Тагила. Кластер объединяет природный парк «Река Чусовая», горнолыжный курорт «Гора Белая», буферную зону Висимского заповедника, также в него входит 15 населённых пунктов.

К 2028 году планируется модернизировать нынешние объекты спорта, культуры и индустрии туристического сервиса, а также создать около 200 новых.