Чита, , 09:30 — REGNUM

В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, реализуемого в Забайкальском крае в связи с вхождением региона в Дальневосточный федеральный округ, для медицинских работников края на контрактной основе приобретено уже более 30 квартир. Об этом информирует сегодня, 12 июля, пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края «В 2019 году 75 семей медицинских работников будут обеспечены жильем в Агинском, Могойтуйском, Чернышевском, Каларском, Нерчинском, Шилкинском, Нерчинско-Заводском, Приаргунском, Борзинском и Кыринском районах, а также в городах Чита, Краснокаменcк и Балей. Всего за три года будет выделено более 200 квартир для медицинских работников Забайкальского края».

Забайкальские чиновники расчитывают, что данная мера позволит обеспечить квалифицированными кадрами медицинские организации даже в отдаленных районах региона.

нацпроекта «Здравоохранение» — до 2021 года более 3 миллиардов рублей, еще почти столько же край получит в рамках плана социального развития центров экономического роста. Эти средства помогут вывести здравоохранение на более высокий уровень, как в плане технической оснащенности, так и в плане проведения кадровой политики». Правительство Забайкальского края «Повышение доступности медицинской помощи — один из приоритетов в деятельности правительства Забайкальского края. Существенные средства направляются в отрасль в рамках реализации» — до 2021 года более 3 миллиардов рублей, еще почти столько же край получит в рамках плана социального развития центров экономического роста. Эти средства помогут вывести здравоохранение на более высокий уровень, как в плане технической оснащенности, так и в плане проведения кадровой политики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ, которое состоялось осенью 2018 года, на эти территории начали распространять все преференции, которыми наделены дальневосточные территории. Президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» отмечал, что регионам необходимо предусматривать средства для решения жилищных проблем медиков.

Вместе с тем, федеральная программа «Земской доктор», которая даёт преимущества медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края. Ранее сообщалось, что за 2011—2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей — участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах. Также известно, что последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц.

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