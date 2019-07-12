Чита, 12 июля 2019, 09:30 — REGNUM
В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, реализуемого в Забайкальском крае в связи с вхождением региона в Дальневосточный федеральный округ, для медицинских работников края на контрактной основе приобретено уже более 30 квартир. Об этом информирует сегодня, 12 июля, пресс-служба забайкальского губернатора.
Забайкальские чиновники расчитывают, что данная мера позволит обеспечить квалифицированными кадрами медицинские организации даже в отдаленных районах региона.
Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ, которое состоялось осенью 2018 года, на эти территории начали распространять все преференции, которыми наделены дальневосточные территории. Президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» отмечал, что регионам необходимо предусматривать средства для решения жилищных проблем медиков.
Вместе с тем, федеральная программа «Земской доктор», которая даёт преимущества медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края. Ранее сообщалось, что за 2011—2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей — участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах. Также известно, что последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц.
Читайте также: В Забайкалье изъяли видеообращение медиков к Путину