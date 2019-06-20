В Забайкалье изъяли видеообращение медиков к Путину

Чита, , 11:45 — REGNUM Персонал Красночикойской центральной районной больницы (Забайкальский край), обеспокоенный возможным сокращением кадров из-за большой кредиторской задолженности учреждения, выстроился в слово SOS и записал при помощи квадрокоптера видеообращение на «прямую линию» президента Владимира Путина. Но, как сообщила ИА «Чита.Ру» председатель районного совета депутатов Светлана Стрекаловская, правоохранители изъяли часть записей под предлогом того, что у участников не было разрешения на полёты

Тем не менее, жители Забайкалья снова записали обращение и отправили его президенту.

Напомним, федеральная программа «Земской доктор», которая даёт некоторые преференции медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края. За 2011—2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей-участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах. Также известно, что последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц.

Напомним, «прямая линия» с президентом России начнётся сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с этим событием. За происходящим можно следить здесь.

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