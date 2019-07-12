Якутск, , 09:25 — REGNUM

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов провёл встречу с журналистами по вопросу развития и повышения эффективности социальной инфраструктуры в республике. По его мнению ни одно учреждение в малых населённых пунктах не должно быть закрыто, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Наша задача — чтобы каждый житель республики, вне зависимости от места проживания, имел равный доступ к услугам образования, здравоохранения, культуры, спорта. Обеспечить это возможно только эффективно управляя сетью учреждений». Владимир Солодов «В общении с журналистами участвовали главы Нерюнгринского и Усть-Алданского районов, которые рассказали про практические решения на территории. Цель проводимой реформы — это повышение качества социальных услуг.

Председатель правительства республики сказал, что уже работает группа под его личным руководством, которая последовательно, вместе с районами, рассматривает каждое учреждение для определения пути его последующего развития.

«Мы исходим из того, что ни одно учреждение в малых населённых пунктах не должно быть закрыто. Рассмотрение Арктических районов решили перенести на осень и по ним будет особый подход. Основные решения — укрупнение юридических лиц, объединение нескольких учреждений в одном здании, в редких случаях — перевод 10−11 классов в более крупные населённые пункты по соседству и изменение юридического статуса лечебных учреждений. Львиная доля высвобождаемых средств останется в районах и будет направлена на капитальный ремонт, модернизацию материальной базы, повышение квалификации работников», — написал в Инстрагам Солодов.

Он также акцентировал, что без согласованной схемы развития сети социальных учреждений не будет строиться ни одно новое здание. А строить нужно много, но в общем понимании конфигурации социальной сети.

Владимир Солодов считает, что нужно объединение нескольких учреждений в одно юридическое лицо. Например, домов культуры районного и поселкового уровней, нескольких детских садов в одном населённом пункте, а также школы и детского сада в малочисленных населённых пунктах.

При упорядочении учреждений социальной сферы будут высвобождены финансовые средства, которые останутся внутри района.

«На сэкономленные деньги муниципалитеты смогут провести капитальный ремонт и обновить материально-техническую базу учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Школы, объекты здравоохранения, спорта, дома культуры — это места предоставления государственных услуг, а не трудоустройства работников. В попытке сохранить места в бюджетном секторе, мы сохраняем ситуацию, когда жители районов получают катастрофически низкий уровень услуг. А для нас главный ориентир — это повышение качества услуг социальной сферы Якутии», — цитирует председателя пресс-служба главы Якутии и правительства республики.

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Как сообщало ИА REGNUMпрошедшая весной волна возмущений жителей Якутии, общественности, связанная с оптимизацией в социальной сфере привела к отмене постановления правительства Якутии № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики».