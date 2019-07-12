Киев, , 07:46 — REGNUM

Цена на газ для населения Украины будет снижена. К этому обязало компанию «Нафтогаз» украинское правительство, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Отмечается, что в июле цена на газ должна стать ниже на 650 гривен за 1 тыс. кубометров. Без НДС и тарифов на транспортировку и поставку она составит 4905 гривен за 1 тыс. кубометров вместо 5554 гривен — июньской цены.

Руководитель газового дивизиона группы «Нафтогаз» Андрей Фаворов пообещал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в июле газ для населения подешевеет на 10,4%. Слова Фаворова приводит пресс-служба главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что газ не будет дорожать для населения осенью текущего года, так как «Нафтогаз» закачивает его по действующим ценам, которые «находятся в нижней точке» не могут быть повышены.

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