Киев, , 08:02 — REGNUM

Цена на газ для населения Украины осенью 2019 года расти не будет, заявил в интервью телеканалу ICTV премьер-министр этой страны Владимир Гройсман.

По его словам, в настоящее время компания «Нафтогаз» закачивает газ по действующим ценам, которые «находятся в нижней точке и поэтому не могут быть повышены».

«Потому что запас до начала отопительного сезона должен быть сформирован на уровне 20 млрд кубометров», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что Украине грозит настоящая техногенная катастрофа, если до начала отопительного сезона в подземные хранилища газа не будет закачано 20 млрд кубометров газа. Он подчеркнул, что Украина в буквальном смысле замерзнет, когда придут холода.

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